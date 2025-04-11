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    Гвардиола: У нас не было полного состава в течение сезона

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лазарете команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Игроки все еще травмированы, они все еще травмированы. Это происходит на протяжении всего сезона. Мы адаптируемся. Вы можете увидеть, что положение, в котором мы находимся, является катастрофическим, но могло быть ещё хуже.

    У нас нет полного состава весь сезон. Три центральных защитника выбыли, а лучший нападающий будет не доступен до последних одного-двух матчей. У нас не было полного состава в течение сезона», — цитирует Гвардиолу ВВС.

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    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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