Гвардиола: Клуб работает над трансферами, но у нас не будет 45 игроков в составе

Главный тренерпрокомментировал планы команды на летнее трансферное окно.

«Я не знаю, что произойдёт. Конечно, клуб работает, но у нас не будет 45 игроков в составе. Подобное создаёт неустойчивую обстановку в команде в эмоциональном плане.

Нам нужно будет изучить все остальные контракты, за исключением Кевина Де Брёйне. Будем следить до последнего, как поведут себя футболисты и решим, что нам делать», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.