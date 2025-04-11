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    Гвардиола: Клуб работает над трансферами, но у нас не будет 45 игроков в составе

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал планы команды на летнее трансферное окно.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не знаю, что произойдёт. Конечно, клуб работает, но у нас не будет 45 игроков в составе. Подобное создаёт неустойчивую обстановку в команде в эмоциональном плане.

    Нам нужно будет изучить все остальные контракты, за исключением Кевина Де Брёйне. Будем следить до последнего, как поведут себя футболисты и решим, что нам делать», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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