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    Флик: Если мы выиграем каждый матч, то не будет иметь значения, что сделает «Реал»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне Примеры.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы находимся в процессе, который начался в начале сезона. Мы тренируемся упорно и сосредоточенно.

    Если хочешь стать чемпионом, ты должен это доказать. И это проявляется не только в больших матчах, но и в играх, как с "Леганесом". В Ла Лиге мы должны доказать, что мы лучше разных команд.

    Когда играешь первым и выигрываешь, то оказываешь давление. Но нам следует сосредоточиться на себе. Мы должны победить и не думать о том, что будет дальше. Если мы выиграем каждый матч, то не будет иметь значения, что сделает Реал», — цитирует Флика As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры и опережает второй «Реал» на четыре балла.

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