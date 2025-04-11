Флик: Если мы выиграем каждый матч, то не будет иметь значения, что сделает «Реал»

Главный тренердал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне Примеры.

«Мы находимся в процессе, который начался в начале сезона. Мы тренируемся упорно и сосредоточенно.

Если хочешь стать чемпионом, ты должен это доказать. И это проявляется не только в больших матчах, но и в играх, как с "Леганесом". В Ла Лиге мы должны доказать, что мы лучше разных команд.

Когда играешь первым и выигрываешь, то оказываешь давление. Но нам следует сосредоточиться на себе. Мы должны победить и не думать о том, что будет дальше. Если мы выиграем каждый матч, то не будет иметь значения, что сделает Реал», — цитирует Флика As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры и опережает второй «Реал» на четыре балла.