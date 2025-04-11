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    Флик высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной»

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    Главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о наличии переговоров с руководством клуба по поводу продления контракта.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Мой ответ будет пространным. Я действительно ценю и наслаждаюсь тем, что у меня здесь есть. У меня есть фантастический персонал и невероятная команда с очень профессиональными игроками. Вижу фантастическую атмосферу в раздевалке. Уже много раз говорил, что это как семья. Все сотрудники потрясающие и выполняют необходимую работу. Кроме того, я хорошо провожу время и наслаждаюсь Барселоной. Очень счастлив жить здесь со своей женой. Для меня это новый опыт.

    У меня много энергии, и думаю, мы ещё можем многое улучшить. Я не из тех тренеров, которые хотят подписать новый контракт ещё на три года, чтобы позволить себе думать: "Ну, у меня есть время". Мне больше нравится работать изо дня в день.

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    • Знаю, как обстоят дела в клубе. Это непросто, но все довольны. Пройдёт год — и посмотрим, что произойдёт. Если все останутся довольны, то увидим, что будет. Неизвестно, что может случиться. Я хотел бы закончить работу, выполняемую здесь, на позитивной ноте», — сказал Флик на пресс-конференции.

    Действующее соглашение главного тренера с «Барселоной» рассчитано до лета 2026-го года.

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