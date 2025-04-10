Семак: Не согласен с тем, кто говорит об отсутствии мотивации в команде

Главный тренеррассказал о мотивации своих футболистов в нынешнем сезоне.

«В чем сейчас главная проблема в команде и накапливаются ли проблемы с годами? Есть два вида людей, которые понимают, с чем ты сталкиваешься в такой ситуации. Это либо тот, кто сам все это проходил, либо тот, кто тебя любит. У остальных может быть зависть и раздражение. Главная проблема и самое важное — поддерживать и освежать эмоциональный фон.

Не согласен с тем, кто говорит об отсутствии в команде мотивации. Все игроки, которые выходят на поле, хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет выигрывает титулы, одного желания мало. Даже на мировом уровне.

Сборная Испании в какой‑то момент стала даже сильнее, но перестала брать титулы. Потому что конкуренты становятся более голодными. Это не отсутствие мотивации, а, возможно, в том числе выхолощенность», — сказал Семак «Матч ТВ».

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 баллов.