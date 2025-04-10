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    Радимов: Луис Энрике — очень разнообразный футболист

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    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов отметил, что у форварда «Зенита» Луиса Энрике есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом России.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Луис Энрике пришел в «Зенит» зимой из бразильского «Ботафого».

    «Я думал, что процесс адаптации будет более долгим. Этот пазл постепенно складывается. Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Он может завершить сам — как это было со "Спартаком". Так и раздавать удобные передачи для партнерам.

    Это очень разнообразный футболист. Думаю, что в России нет игрока, который так бы владел мячом. У него есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адаптации», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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    В четырех матчах чемпионата России Луис Энрике забил гол и сделал два ассиста.

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