Польскаяпримет лондонскийв первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок состоится 10 апреля в 19:45 мск.

Первый раунд плей-офф принес командам определенные проблемы. «Легии» было куда сложнее. Она уступила в первом поединке «Мольде», после чего смогла в овертаймах добыть себе путевку в следующий раунд.

«Челси» выиграл в обоих поединках с «Копенгагеном», но без отрыва. Обе встречи с датчанами были близкими по счету.

Теперь соперники проведут между собой первую в истории встречу. «Легия» в последнем матча обыграла «Гурник» 2:1 в чемпионате, а «Челси» в АПЛ сыграл по нулям с «Брентфордом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры дают 5.40 и 1.59 на победу одной и другой команды. За 4.30 выставлена ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Легия» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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