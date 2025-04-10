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    «Легия» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Польская «Легия» примет лондонский «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок состоится 10 апреля в 19:45 мск.

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    Первый раунд плей-офф принес командам определенные проблемы. «Легии» было куда сложнее. Она уступила в первом поединке «Мольде», после чего смогла в овертаймах добыть себе путевку в следующий раунд.

    «Челси» выиграл в обоих поединках с «Копенгагеном», но без отрыва. Обе встречи с датчанами были близкими по счету.

    Теперь соперники проведут между собой первую в истории встречу. «Легия» в последнем матча обыграла «Гурник» 2:1 в чемпионате, а «Челси» в АПЛ сыграл по нулям с «Брентфордом».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры дают 5.40 и 1.59 на победу одной и другой команды. За 4.30 выставлена ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Легия» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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