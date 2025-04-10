Первый раунд плей-офф принес командам определенные проблемы. «Легии» было куда сложнее. Она уступила в первом поединке «Мольде», после чего смогла в овертаймах добыть себе путевку в следующий раунд.
«Челси» выиграл в обоих поединках с «Копенгагеном», но без отрыва. Обе встречи с датчанами были близкими по счету.
Теперь соперники проведут между собой первую в истории встречу. «Легия» в последнем матча обыграла «Гурник» 2:1 в чемпионате, а «Челси» в АПЛ сыграл по нулям с «Брентфордом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры дают 5.40 и 1.59 на победу одной и другой команды. За 4.30 выставлена ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Легия» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.