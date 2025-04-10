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    Энцо Фернандес«Легия» — «Челси». Онлайн
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    «Барселона» хочет продлить контракт с Фликом

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    «Барселона» обсуждает продление контракта с Хансом-Дитером Фликом. Об этом сообщает Diario Sport.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По информации источника, руководство «блауграны» во главе с президентом Жоаном Лапортой встретились с агентом тренера Пини Захави.

    Стороны готовы продлить соглашение, но на короткий срок — до окончания сезона 2026/2027, хотя нынешнее соглашения клуба из Каталонии с немецким специалистом рассчитан до лета 2026 года.

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    Под руководством Флика, «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 67 очками после 30 туров, вышла в финал Кубка Испании и в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0.

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