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    Колыванов — о «Зените»: Любой цикл всегда заканчивается

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    Экс-футболист Игорь Колыванов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семака.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Семак шесть чемпионств подряд взял вместе с "Зенитом". Все понимают, что любой цикл всегда заканчивается. Я считаю, что к нему с большим уважением относится руководство клуба, никто не оспаривает то, что он сделал.

    В этом году у "Зенита" столетие, отсюда и задача выиграть все турниры. Пока питерцы взяли Суперкубок, остались Кубок России и РПЛ, но это будет сделать архисложно», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 баллов.

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