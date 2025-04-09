Колыванов — о «Зените»: Любой цикл всегда заканчивается

Экс-футболиствысказался о главном тренере

«Семак шесть чемпионств подряд взял вместе с "Зенитом". Все понимают, что любой цикл всегда заканчивается. Я считаю, что к нему с большим уважением относится руководство клуба, никто не оспаривает то, что он сделал.

В этом году у "Зенита" столетие, отсюда и задача выиграть все турниры. Пока питерцы взяли Суперкубок, остались Кубок России и РПЛ, но это будет сделать архисложно», — сказал Колыванов Чемпионату.

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 баллов.