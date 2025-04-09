Игонин: «Зениту» нужна была встряска, но этот момент был упущен

Бывший футболист сборной Россиивысказался о возможной отставке главного тренера

«Нужна ли "Зениту" отставка Семака? В жизни может смениться всё что угодно, независимо от наших желаний. "Зениту" нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос.

Не знаю, были разговоры или нет. Мы знаем и видели, как умеют играть футболисты "Зенита" и на что они способны. По мастерству вопросов нет, но не хватает самоотдачи. Мы видим, что по сравнению с прошлыми сезонами остальные команды подтянулись», — сказал Игонин Чемпионату.

После 23-х туров в РПЛ «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 47-ю очками, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.