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    Игонин: «Зениту» нужна была встряска, но этот момент был упущен

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    Бывший футболист сборной России Алексей Игонин высказался о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Нужна ли "Зениту" отставка Семака? В жизни может смениться всё что угодно, независимо от наших желаний. "Зениту" нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос.

    Не знаю, были разговоры или нет. Мы знаем и видели, как умеют играть футболисты "Зенита" и на что они способны. По мастерству вопросов нет, но не хватает самоотдачи. Мы видим, что по сравнению с прошлыми сезонами остальные команды подтянулись», — сказал Игонин Чемпионату.

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