Ямаль: В этом году я научился одному — как управлять собой

Нападающийвысказался о своей нынешней игре.

«Я чувствую себя очень хорошо. Думаю, в этом году я научился одному — как управлять собой. Есть люди, которые говорят: "Почему ты можешь не двигаться на поле в течение 10 минут?". Однако бывают моменты, когда не нужно постоянно бегать.

Нужно знать, как управлять собой во время игры, в течение сезона. Знать, что делать на тренировках. Думаю, я научился этому, и у меня всё получается», — цитирует Ямаля ESPN.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Ямаль провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 20 ассистов.