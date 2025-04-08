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    Ямаль: В этом году я научился одному — как управлять собой

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    Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своей нынешней игре.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я чувствую себя очень хорошо. Думаю, в этом году я научился одному — как управлять собой. Есть люди, которые говорят: "Почему ты можешь не двигаться на поле в течение 10 минут?". Однако бывают моменты, когда не нужно постоянно бегать.

    Нужно знать, как управлять собой во время игры, в течение сезона. Знать, что делать на тренировках. Думаю, я научился этому, и у меня всё получается», — цитирует Ямаля ESPN.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне Ямаль провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 20 ассистов.

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