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    ЦСКА ответил, возьмет ли на работу Вагнера Лава

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как обстоит дело с приглашением на должность скаута бывшего нападающего армейцев Вагнера Лава.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Вопрос с Вагнером Лавом сейчас точно не прорабатывается. Нужно уважать бразильца, он является действующим футболистом. Мы желаем ему играть столько, сколько он сам захочет. Он играет успешно. 18 мая сыграет за ЦСКА. Когда Вагнер решит завершить карьеру, будем рады, если он станет частью ЦСКА, однозначно.

    Но на сегодняшний день это не прорабатывается, потому что он игрок. Вот и все. Когда закончит, как условно Алан Дзагоев закончил, тогда, собственно, будем встречаться, разговаривать», — сказал Брейдо «СЭ».

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    Некоторое время назад генеральный директор московского клуба Роман Бабаев рассказал, что общался с бразильцем по поводу его возможной работы в ЦСКА. За армейцев Вагнер Лав выступал с 2004 по 2013 год и забил 124 гола в 259 матчах.

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