Щенсный: Не буду возражать, если тер Штеген займет свое место

Войцех Щенсный Фото: globallookpress.com
«Тер Стеген уже приступил к тренировкам с нами, и он выглядит хорошо, но самое главное то, что он здоров.
Я говорю это абсолютно спокойно: я пришел сюда, чтобы подменить Марка, и я не буду возражать, если Марк просто вернется и займет свое место», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo
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Ранее сообщалось, что тер Штеген очень близок к тому, чтобы вернуться на поле после восстановления от травмы, из-за которой пропустил долгое время.