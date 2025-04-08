Щенсный: Не буду возражать, если тер Штеген займет свое место

Голкипервысказался о том, чтовскоре должен вернуться в строй.

«Тер Стеген уже приступил к тренировкам с нами, и он выглядит хорошо, но самое главное то, что он здоров.

Я говорю это абсолютно спокойно: я пришел сюда, чтобы подменить Марка, и я не буду возражать, если Марк просто вернется и займет свое место», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo

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Ранее сообщалось, что тер Штеген очень близок к тому, чтобы вернуться на поле после восстановления от травмы, из-за которой пропустил долгое время.