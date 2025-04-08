Луис Энрике: «ПСЖ» не собирается останавливаться на достигнутом

Главный тренер «ПСЖ»высказался по поводу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» и амбициях своей команды в этом турнире.

«В этом турнире нельзя быть слабым. Вообще. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ты не выйдешь в полуфинал, если не выступаешь на самом высоком уровне от начала и до конца», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В 1/8 финала «ПСЖ» по сумме двух матчей в серии пенальти прошел «Ливерпуль». В четвертьфинале французскому клубу предстоит противостояние с «Астон Виллой». Первый матч пройдет 9 апреля в Париже в 22:00 (мск).