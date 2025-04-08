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    Луис Энрике: «ПСЖ» не собирается останавливаться на достигнутом

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» и амбициях своей команды в этом турнире.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «В этом турнире нельзя быть слабым. Вообще. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ты не выйдешь в полуфинал, если не выступаешь на самом высоком уровне от начала и до конца», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В 1/8 финала «ПСЖ» по сумме двух матчей в серии пенальти прошел «Ливерпуль». В четвертьфинале французскому клубу предстоит противостояние с «Астон Виллой». Первый матч пройдет 9 апреля в Париже в 22:00 (мск).

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