ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»Трансферный дайджест. 1 — 7 апреля
    Все новости спорта

    Кафанов: Сафонов по-прежнему ставить цель стать первым номером «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Известный тренер вратарей Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов не сдался в борьбе за пост основного голкипера «ПСЖ» с Джанлуиджей Доннаруммой и по-прежнему хочет вытеснить его из состава.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Когда Матвей начал играть, было ощущение, что Доннарумма занервничал, потому что почувствовал сильного конкурента. Не хочу загадывать вперед, но статистика показывает, что когда в большом европейском клубе один из двух вратарей долго не играет, то он уходит.

    Очень надеюсь, что Матвей там задержится надолго. Знаю, что он хочет играть больше. Сафонов не из тех, кто будет довольствоваться тем, что просто числится в большом клубе, он не успокоится, пока не станет первым номером», — цитирует Кафанова ТАСС.

    Календарь и таблица Лиги 1

    За французский клуб Сафонов выступает с лета 2024 года. В этом сезоне голкипер сыграл 14 матчей за «ПСЖ» (две из них в ЛЧ) и пропустил 10 мячей, при этом раз отстоял всухую. В матче 28-го тура Лиги против «Анже» (1:0) «ПСЖ» официально оформил себе чемпионский титул.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Первая игра пройдет в осторожном ключе
  • «Бавария» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сибирь» подарит главную сенсацию первого раунда
  • «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.71
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серундоло — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры