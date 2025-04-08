Кафанов: Сафонов по-прежнему ставить цель стать первым номером «ПСЖ»

Известный тренер вратарей Виталий Кафанов считает, чтоне сдался в борьбе за пост основного голкипера «ПСЖ» си по-прежнему хочет вытеснить его из состава.

«Когда Матвей начал играть, было ощущение, что Доннарумма занервничал, потому что почувствовал сильного конкурента. Не хочу загадывать вперед, но статистика показывает, что когда в большом европейском клубе один из двух вратарей долго не играет, то он уходит.

Очень надеюсь, что Матвей там задержится надолго. Знаю, что он хочет играть больше. Сафонов не из тех, кто будет довольствоваться тем, что просто числится в большом клубе, он не успокоится, пока не станет первым номером», — цитирует Кафанова ТАСС.

Календарь и таблица Лиги 1

За французский клуб Сафонов выступает с лета 2024 года. В этом сезоне голкипер сыграл 14 матчей за «ПСЖ» (две из них в ЛЧ) и пропустил 10 мячей, при этом раз отстоял всухую. В матче 28-го тура Лиги против «Анже» (1:0) «ПСЖ» официально оформил себе чемпионский титул.