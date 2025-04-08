Абена: Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед

Защитникпосле победы над «Ростовом» (3:0) высказался о своей игре в стане москвичей.

«Благодарен команде, что мы добились победы над "Ростовом". Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики. Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперед.

Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с "Ростовом". Я рад, ведь мне действительно было непросто. Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед», — цитирует Абену Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Абена провел шесть матчей за московский клуб в текущем сезоне РПЛ.