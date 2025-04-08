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    Абена: Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед

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    Защитник «Спартака» Миенти Абена после победы над «Ростовом» (3:0) высказался о своей игре в стане москвичей.

    Миенти Абена
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    Миенти Абена

    «Благодарен команде, что мы добились победы над "Ростовом". Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики. Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперед.

    Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с "Ростовом". Я рад, ведь мне действительно было непросто. Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперед», — цитирует Абену Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Абена провел шесть матчей за московский клуб в текущем сезоне РПЛ.

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