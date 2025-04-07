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    Веркаутерен: Новый клуб де Брейне должен быть амбициозным и комфортным для игры и семьи

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    Известный в прошлом бельгийский футболист и экс-тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен высказал свое мнение по поводу нового клуба полузащитника Кевина де Брейне.

    Франк Веркаутерен
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    Франк Веркаутерен

    «Без сомнения, Кевин де Брейне является легендой "Сити" и всего бельгийского футбола. Он добился с клубом невероятных результатов и вписал себя в историю. Что будет дальше?

    Он точно позаботится о себе и будет думать о важных вещах, особенно о семье. Следующий клуб должен сочетать в себе новый вызов, финансовый аспект и комфорт семьи. Такой мастер может играть в абсолютно любой лиге», — сказал бельгийский хавбек изданию «Евро-Футбол.Ру».

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