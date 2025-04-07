Веркаутерен: Новый клуб де Брейне должен быть амбициозным и комфортным для игры и семьи

Известный в прошлом бельгийский футболист и экс-тренер «Крыльев Советов»высказал свое мнение по поводу нового клуба полузащитника

«Без сомнения, Кевин де Брейне является легендой "Сити" и всего бельгийского футбола. Он добился с клубом невероятных результатов и вписал себя в историю. Что будет дальше?

Он точно позаботится о себе и будет думать о важных вещах, особенно о семье. Следующий клуб должен сочетать в себе новый вызов, финансовый аспект и комфорт семьи. Такой мастер может играть в абсолютно любой лиге», — сказал бельгийский хавбек изданию «Евро-Футбол.Ру».

Недавно 33-летний де Брейне сообщил, что этот сезон станет для него последним в «Ман Сити». За горожан бельгиец выступал 10 лет.