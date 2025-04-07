Шаронов прокомментировал голевую засуху Мусаева

Известный в прошлом футболист, а ныне тренерсчитает, что игру форварда московского ЦСКАне стоит только оценивать по числу забитых им мячей.

«Что касается отсутствия голов у Тамерлана Мусаева после зимней паузы, такое бывает. Надо более детально разбирать футболиста. Какие у него задания? Что он выполняет помимо того, чтобы забивать? Понятно, что забитые мячи — главная задача нападающих, но нельзя их оценивать только по голам, как и любого другого игрока», — сказал Шаронов «Чемпионату».

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В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл 32 матча, забил в них 9 мячей и сделал 5 ассистов. Во второй части сезона он пока находится на сухом пайке.