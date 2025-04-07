ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
    Все новости спорта

    Шаронов прокомментировал голевую засуху Мусаева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Роман Шаронов считает, что игру форварда московского ЦСКА Тамерлана Мусаева не стоит только оценивать по числу забитых им мячей.

    Тамерлан Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тамерлан Мусаев

    «Что касается отсутствия голов у Тамерлана Мусаева после зимней паузы, такое бывает. Надо более детально разбирать футболиста. Какие у него задания? Что он выполняет помимо того, чтобы забивать? Понятно, что забитые мячи — главная задача нападающих, но нельзя их оценивать только по голам, как и любого другого игрока», — сказал Шаронов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл 32 матча, забил в них 9 мячей и сделал 5 ассистов. Во второй части сезона он пока находится на сухом пайке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Болонья» продолжить победную серию?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры