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    Гвардиола: Нунес не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Матеусе Нунесе.

    Матеус Нунес — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Матеус Нунес — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Нуньеш может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным.

    Я думаю, что он не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен, не обладает хладнокровием. Но у него хорошие навыки, и он многому учится. У него физические данные, чтобы обороняться, поэтому он может играть на этой позиции и много нам помогать», — сказал Гвардиола на пресс‑конференции.

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