Гвардиола: Нунес не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен

Главный тренервысказался о полузащитнике своей команды

«Нуньеш может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным.

Я думаю, что он не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен, не обладает хладнокровием. Но у него хорошие навыки, и он многому учится. У него физические данные, чтобы обороняться, поэтому он может играть на этой позиции и много нам помогать», — сказал Гвардиола на пресс‑конференции.

В нынешнем сезоне Нунес провел за «Манчестер Сити» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.