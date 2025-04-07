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    Алдонин — о 900 играх Акинфеева: Это невероятный рекорд

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    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин отреагировал на достижение своего экс-одноклубника Игоря Акинфеева 900 игр в карьере.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Это невероятный рекорд. Учитывая, на каком уровне Акинфеев сыграл все эти матчи и сколько трофеев взял. Я закончил уже десять лет назад, а он продолжает играть на высоченном уровне, выручая в каждой игре.

    Каким был Игорь в начале карьеры? Я застал совсем юного Акинфеева в ЦСКА, но этот возраст не мешал ему творить чудеса в воротах и обладать невероятным мастерством. В этом его гениальность и величие, что он с момента дебюта был в полном порядке и на голову сильнее многих. Игорь был юношей, но по игре не по годам зрелым и опытным», — приводит слова Алдонина «Советский спорт».

    38-летний Акинфеев достиг отметки в 900 игр за карьеру в матче 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1). Вратарь играет за ЦСКА с 2003 года, вместе с которым завоевал 21 трофей, в том числе Кубок УЕФА в сезоне 2004/2005.

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