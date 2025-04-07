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    Гришин: Акинфеев сможет держать свой уровень до 45 лет

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    Бывший игрок и тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал недавнее достижение Игоря Акинфеева в матчах чемпионата России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Игоря Акинфеева нужно поздравить с очередным рекордом, который никто не побьёт. Игорь — легенда ЦСКА! Если он хочет дотянуть до 1000 матчей, ему нужно ещё поиграть три сезона. В нашем чемпионате Акинфеев может выдержать такой ритм и даже играть до 45 лет», — сказал Гришин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра против «Динамо» (3:1) в 23-м туре РПЛ стала для 38-летнего вратаря 900-й в профессиональной карьере. Из них 111 матчей Акинфеев провел за сборную России, а остальные 789 встреч за ЦСКА.

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