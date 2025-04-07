Гришин: Акинфеев сможет держать свой уровень до 45 лет

Бывший игрок и тренер молодежного состава ЦСКАпрокомментировал недавнее достижениев матчах чемпионата России.

«Игоря Акинфеева нужно поздравить с очередным рекордом, который никто не побьёт. Игорь — легенда ЦСКА! Если он хочет дотянуть до 1000 матчей, ему нужно ещё поиграть три сезона. В нашем чемпионате Акинфеев может выдержать такой ритм и даже играть до 45 лет», — сказал Гришин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Игра против «Динамо» (3:1) в 23-м туре РПЛ стала для 38-летнего вратаря 900-й в профессиональной карьере. Из них 111 матчей Акинфеев провел за сборную России, а остальные 789 встреч за ЦСКА.