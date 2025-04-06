У «Ростова» после победы 3:2 над «Акроном» 33 очка. Клуб занимает 7-е место после ЦСКА. «Спартак» разошелся миром с «Ахматом», но сохранил 3-е место, имея 44 пункта.
В этом поединке «Спартаку» нужно побеждать, что сохранить за собой 3-ю строчку. В первом круге РПЛ москвичи выиграли 3:0, однако в двух поединках Кубка России «красно-белые» потерпели два поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru выпустил прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 3.20 на «Ростов» и 2.22 на «Спартак», на ничью ставки принимаются за 3.50.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ростова» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
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