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    Мохамед Салах«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    6 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Начало встречи в 16:30 мск.

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    У «Ростова» после победы 3:2 над «Акроном» 33 очка. Клуб занимает 7-е место после ЦСКА. «Спартак» разошелся миром с «Ахматом», но сохранил 3-е место, имея 44 пункта.

    В этом поединке «Спартаку» нужно побеждать, что сохранить за собой 3-ю строчку. В первом круге РПЛ москвичи выиграли 3:0, однако в двух поединках Кубка России «красно-белые» потерпели два поражения.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru выпустил прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают 3.20 на «Ростов» и 2.22 на «Спартак», на ничью ставки принимаются за 3.50.

    • Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ростова» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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