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    «Рома» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 31-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Ювентус» проведут очную встречу, которая состоится 6 апреля в Риме на стадионе «Олимпико». Начало в 21:45 мск.

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    У «Ромы» появился шанс догнать «Ювентус» в таблице, тем самым навязав ему борьбу з 5-е место. Разрыв сейчас 3 очка, поэтому у «римлян» стоит задача победить.

    «Юве» обыграл «Дженоа» после двух поражений подряд. Это была первая игра команды под руководством нового наставника Игора Тудора. Возможно, теперь гости будут выступать стабильнее. Однако им предстоит встретиться с соперником, который очень давно не проигрывал в Серии А и сейчас идет на серии побед.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с приятным коэффициентом 3.10.

    • Букмекеры полагают, что «Рома» должна быть фаворитом встречи. Коэффициенты составляют 2.54 и 3.05 соответственно.

    • Искусственный интеллект ставит на нулевую ничью, которая была зафиксирована в матче первого круга.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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