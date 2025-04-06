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    Мохамед Салах«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Мармуш: Отсутствие Холанна — очень большая потеря для «Манчестер Сити»

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    Форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш прокомментировал травму нападающего «горожан» Эрлинга Холанна. Скорее всего, норвежец пропустит оставшуюся часть сезона.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Как нападающий ты всегда испытываешь давление из-за необходимости забивать голы. Вот почему я здесь, вот почему меня пригласили в "Манчестер Сити". Это моя работа.

    Конечно, отсутствие Холанна — это очень большая потеря для нас. Футболист его уровня оказывает огромное влияние, но мы стараемся действовать на поле как команда и помогать друг другу.

    В конце концов, когда забиваю я или ещё кто-то, команда побеждает, зарабатывает три очка или проходит в следующий раунд турнира. Это самое важное для нас», — приводит слова Мармуша Sky Sports.

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