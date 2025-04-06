Мармуш: Отсутствие Холанна — очень большая потеря для «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити»прокомментировал травму нападающего «горожан». Скорее всего, норвежец пропустит оставшуюся часть сезона.

«Как нападающий ты всегда испытываешь давление из-за необходимости забивать голы. Вот почему я здесь, вот почему меня пригласили в "Манчестер Сити". Это моя работа.

Конечно, отсутствие Холанна — это очень большая потеря для нас. Футболист его уровня оказывает огромное влияние, но мы стараемся действовать на поле как команда и помогать друг другу.

В конце концов, когда забиваю я или ещё кто-то, команда побеждает, зарабатывает три очка или проходит в следующий раунд турнира. Это самое важное для нас», — приводит слова Мармуша Sky Sports.