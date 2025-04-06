В 31-м туре английской Премьер-лиги состоится манкунианское дерби между. Оно будет проходить 6 апреля на «Олд Траффорд». Начало события — 18:30 по мск.

Обе команды проводят не лучший сезон. МЮ может остаться без еврокубков, «Ман Сити» — не попасть в Лигу чемпионов.

В прошлом туре МЮ уступили «Ноттингему», а вот на «Олд Траффорд» команда Аморима добыла ничью с «Арсеналом». У «Сити» 51 очко и ему нужно побеждать, чтобы навязать борьбу «Челси» за 4-е место в зоне Лиги чемпионов. «Ман Сити» в прошлом туре обыграл «Лестер».

Календарь и таблица АПЛ

Последнее дерби осталось за МЮ — 2:1. На «Олд Траффорд» последний раз команды сыграли в 2023 году и тогда коллектив Гвардиолы выиграл 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.45. «Ман Сити» является фаворитом букмекеров, но с небольшим перевесом — 3.30 против 2.15. На ничью можно поставить за 3.65.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Ман Юнайтед» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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