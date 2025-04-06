Луис Энрике: Я очень доволен

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Я счастлив, удовлетворён, очень доволен. Думаю, пришло время поблагодарить всех болельщиков, всех игроков, персонал, всех в клубе. Я считаю, что этот сезон был сенсационным. Мы уже стали чемпионами, и я думаю, что мы полностью заслужили этот трофей.
Думаю, нам предстоит побить рекорды, и важно иметь и поддерживать эту мотивацию, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, а также в Кубке Франции», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.
«ПСЖ» набрал 74 очка. До конца сезона команда точно не лишится первого места.