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    Доннарумма отреагировал на досрочное чемпионство «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о том, что клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. Это случилось после победы над «Анже» (1:0) в 28-м туре.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Поздравляю всю команду и всех сотрудников. Мы очень много работали, но у нас ещё есть цели, которых нужно достичь. Мы должны продолжать работать, среда — наша первая цель, и мы должны продолжать отдавать все силы, чтобы побеждать в каждом матче до конца сезона.

    Титул чемпиона Лиги 1 может дать нам силы продолжать работать, двигаться вперёд и делать другие вещи. Это очень важно. У нас ещё много целей, поэтому мы должны продолжать идти вперёд и выигрывать всё, что в наших силах», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В среду, 9 апреля, парижане встретятся с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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