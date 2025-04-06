Доннарумма отреагировал на досрочное чемпионство «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ»высказался о том, что клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. Это случилось после победы над «Анже» (1:0) в 28-м туре.

«Поздравляю всю команду и всех сотрудников. Мы очень много работали, но у нас ещё есть цели, которых нужно достичь. Мы должны продолжать работать, среда — наша первая цель, и мы должны продолжать отдавать все силы, чтобы побеждать в каждом матче до конца сезона.

Титул чемпиона Лиги 1 может дать нам силы продолжать работать, двигаться вперёд и делать другие вещи. Это очень важно. У нас ещё много целей, поэтому мы должны продолжать идти вперёд и выигрывать всё, что в наших силах», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

Календарь и таблица Лиги 1

В среду, 9 апреля, парижане встретятся с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.