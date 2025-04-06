ЦСКА и «Динамо» находятся рядом в таблице — на расстоянии одного пункта. «Армейцы» занимают 6-е место, а «сине-белые» — 4-е.
ЦСКА победил в трех последних матчах. В прошлом туре клуб обыграл «Динамо» Махачкала. «Динамо» такой серией похвастаться не может, но в прошлом туре «динамики» разнесли «Оренбург» со счетом 5:1.
В нынешнем сезоне ЦСКА дважды обыгрывал «Динамо» с одинаковым счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru, как всегда, подготовили прогноз, который доступен здесь.
- Букмекеры: ЦСКА — фаворит за 2.24, тогда как на «Динамо» ставки принимаются с котировкой 3.20. На ничью можно поставить за 3.55.
- Искусственный интеллект поставил на победу ЦСКА со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
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