В 23-м туре чемпионата России запланировано московское дерби. В немпримет. Игра состоится 6 апреля на «ВЕБ Арене», начало в 19:30 мск.

ЦСКА и «Динамо» находятся рядом в таблице — на расстоянии одного пункта. «Армейцы» занимают 6-е место, а «сине-белые» — 4-е.

ЦСКА победил в трех последних матчах. В прошлом туре клуб обыграл «Динамо» Махачкала. «Динамо» такой серией похвастаться не может, но в прошлом туре «динамики» разнесли «Оренбург» со счетом 5:1.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне ЦСКА дважды обыгрывал «Динамо» с одинаковым счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru , как всегда, подготовили прогноз, который доступен здесь.

, как всегда, подготовили прогноз, который доступен здесь. Букмекеры: ЦСКА — фаворит за 2.24, тогда как на «Динамо» ставки принимаются с котировкой 3.20. На ничью можно поставить за 3.55.

Искусственный интеллект поставил на победу ЦСКА со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

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