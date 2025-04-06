1-й таймМанчестер Юнайтед — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 18:32
    • ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
  • 18:27
    • «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 17:56
    • «Фулхэм» неожиданно победил «Ливерпуль»
    Все новости спорта

    ЦСКА — «Динамо»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 23-м туре чемпионата России запланировано московское дерби. В нем ЦСКА примет «Динамо». Игра состоится 6 апреля на «ВЕБ Арене», начало в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ЦСКА и «Динамо» находятся рядом в таблице — на расстоянии одного пункта. «Армейцы» занимают 6-е место, а «сине-белые» — 4-е.

    ЦСКА победил в трех последних матчах. В прошлом туре клуб обыграл «Динамо» Махачкала. «Динамо» такой серией похвастаться не может, но в прошлом туре «динамики» разнесли «Оренбург» со счетом 5:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне ЦСКА дважды обыгрывал «Динамо» с одинаковым счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru, как всегда, подготовили прогноз, который доступен здесь.

    • Букмекеры: ЦСКА — фаворит за 2.24, тогда как на «Динамо» ставки принимаются с котировкой 3.20. На ничью можно поставить за 3.55.

    • Искусственный интеллект поставил на победу ЦСКА со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манчестер — красный или голубой?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Команды снова решат судьбу матча в овертайме?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • Бергамаски быстро добьются своего
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Гирон — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры