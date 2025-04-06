Каррера: Я считаю Ливая Гарсию хорошим игроком

Экс-наставник «Спартака»высказался о работе с форвардом красно-белых. Ранее итальянец пересекался с нападающим в АЕКе.

«Когда я работал с Ливаем Гарсией в АЕКе, считал его хорошим и качественным игроком. Я также следил за ним, когда уже там не работал. Он забивал.

Считаю Гарсию хорошим игроком. Даже здесь, он не пришел из "Зенита", но вызывает недовольство. Естественно, болельщик требует результата, а он не из тех, кто его на данный момент показывает», — сказал Каррера «СЭ».

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Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. За московский клуб футболист провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.