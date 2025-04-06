Матч 31-го тура чемпионата Англии междусостоится 6 апреля на «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне. Начало в 16:00 мск. Арбитр поединка — Майкл Оливер.

«Челси» обыграл «Брентфорд» в первом круге 2:1, но этом было на «Стэмфорд Бридж». Дома у «пчел» «аристократы» не смогли выиграть последние 2 матча.

При этом хозяева не смогли выиграть дома в 9 последних поединках во всех турнирах, 7 из которых закончились поражением.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом туре «Челси» выиграл 1:0 у «Тоттенхэм», а «Брентфорд» проиграл «Ньюкаслу» 1:2. Для «Челси» победа очень важна, поскольку она позволит сохранить место в первой четверке.

Прогнозы и ставки

Данный для ставок:

на сайте LiveSport.Ru вышел прогноз со ставкой на «Челси».

вышел прогноз со ставкой на «Челси». Букмекеры также считают «Челси» фаворитом: 3.15 против 2.15 соответственно, 3.75 на ничью.

Прогноз ИИ на матч — победа «Челси» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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