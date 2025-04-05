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    Уокер: Я лишь ушел в аренду, но возвращение возможно

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    Правый защитник Кайл Уокер, который играет сейчас в «Милане» в аренде, но принадлежит «Манчестер Сити», не исключает вероятность своего возвращения в стан «горожан».

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    «Когда я прощался с командой, Пеп произнес теплые слова, поблагодарил за все. Но это не финал — я лишь ушел в аренду. Нужно быть реалистом: возвращение возможно. В конце сезона мы обсудим ситуацию... Эта глава еще не закрыта.

    Не могу сказать о "Сити" ни единого плохого слова. Клуб сделал для меня невероятное — и в спортивном, и в личном плане. Уходя, понимаешь, насколько был счастлив здесь. Не хочу обесценивать другие клубы, но эти семь лет — уникальный опыт», — рассказал Уокер ESPN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» по окончании арендного соглашение имеет возможность выкупить трансфер Кайла Уокера, который провел 29 матчей за команду во всех турнирах.

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