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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Акрон». Онлайн
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    «Милан» — «Фиорентина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» и «Фиорентина» пересекутся в 31-м туре чемпионата Италии. Матч состоится 5 апреля в 21:45 мск.

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    Команды являются соседями по таблице. «Милан» имеет 47 очков и занимает 9-е место, отставая от «фиалок» на 4 пункта. В прошлом туре «россонери» проиграли 1:2 «Наполи». «Фиорентина» же выиграла два поединка подряд. Последним ее результатом стала победа над «Аталантой» (1:0).

    В прошлый раз «Фиорентина» выиграла 2:1. Перед этим «Милан» одержал две победы подряд. на «Сан-Сиро» «россонери» одержали 4 победы подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

    • Букмекеры считают фаворитом «Милан». Котировки на победу составляют 1.88 и 4.09 соответственно. На ничью можно поставить за 3.60.

    • ИИ предсказывает минимальную победу «Милана» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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