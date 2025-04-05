Команды являются соседями по таблице. «Милан» имеет 47 очков и занимает 9-е место, отставая от «фиалок» на 4 пункта. В прошлом туре «россонери» проиграли 1:2 «Наполи». «Фиорентина» же выиграла два поединка подряд. Последним ее результатом стала победа над «Аталантой» (1:0).
В прошлый раз «Фиорентина» выиграла 2:1. Перед этим «Милан» одержал две победы подряд. на «Сан-Сиро» «россонери» одержали 4 победы подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры считают фаворитом «Милан». Котировки на победу составляют 1.88 и 4.09 соответственно. На ничью можно поставить за 3.60.
- ИИ предсказывает минимальную победу «Милана» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.
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