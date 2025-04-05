Ханси Флика приметв рамках поединка 30-го тура испанской Примеры. Встреча команд назначена на 5 апреля 22:00 мск.

Семь матчей подряд продолжается серия побед «Барселоны». В прошлом поединке «каталонцы» минимально обыграли мадридский «Атлетико», что позволило им выйти в финал Кубка Испании, где они сыграют с «Реалом». В чемпионате клуб разгромил «Жирону» 4:1 и набрал 66 очков. «Блауграна» сохраняют 3-очковый отрыв от «Реала» в гонке за титул, при этом у них есть игра в запасе.

«Бетис» также идет на серии побед. Севильцы выиграли 5 последних поединков и теперь метят в зону Лиги Европы на 5-е место. В прошлом туре «бело-зеленые» выиграли дерби с «Севильей», которое завершилось со счетом 2:1.

Минувший матч в чемпионате между командами закончился вничью 2:2. В середине января «Барселона» у себя дома разгромила «Бетис» со счетом 5:1 в Кубке Испании. Итого «Барса» не уступает «Бетису» уже 8 игр.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Сайт LiveSport.Ru по традиции выпустил прогноз на предстоящий поединок.

по традиции выпустил прогноз на предстоящий поединок. «Барса» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.36. За 5.60 можно поставить на ничью, с коэффициентом 7.20 нам дают ставку на победу «Бетиса».

У искусственного интеллекта победителем получилась «Барселона». Прогноз по счету 2:0 в пользу «каталонцев».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

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