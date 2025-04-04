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    Пьянич оценил шансы Кисляка заиграть в топ-клубе

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    Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич оценил потенциал одноклубника Матвея Кисляка.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Если Кисляк хочет со временем оказаться в европейском топ-клубе, он должен искренне верить, что сможет достичь этой цели. Все данные для того, чтобы добраться до самых больших высот, у него есть.

    Вижу, как он работает, сколько усилий ежедневно прикладывает, чтобы развиваться и становиться сильнее», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

    В текущем сезоне Кисляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    Календарь и таблица РПЛ

    Текущий контракт с Кисляком истекает в июне 2028 года.

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