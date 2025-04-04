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    Пьянич дал совет Файзуллаеву по поводу «Барселоны»

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    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отметил, как хавбеку армейцев Аббосбеку Файзуллаеву можно осуществить свою мечту стать игроком «Барселоны».

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «У Аббоса целый набор отличных футбольных качеств. Если хочет попасть в "Барселону", значит, нужно верить в свою мечту и двигаться к ней. Путь очень непростой и долгий, однако ни в коем случае нельзя сворачивать с него и сбавлять темп.

    Необходимо каждый день серьёзно работать, тренироваться и играть с полной отдачей, стремиться быть лучше во всём. Иного рецепта не существует», — приводит слова Пьянича Bobsoccer.

    Файзуллаев играет за ЦСКА с лета 2023 года. Футболист в 60 матчах забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

    Текущий контракт с Файзуллаевым истекает в июне 2026 года.

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