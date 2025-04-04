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    Мостовой: Не пойму, если «Зенит» не обыграет «Локомотив»

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    Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Локомотива» и «Зенита».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я давно говорил, что не видел "Локомотив" в тройке. Им большой респект за то, что они долгую часть держались там. Будет фантастикой, если они в конце чемпионата окажутся в тройке.

    У "Зенита" сейчас все здоровы, после крупной домашней победы они должны выигрывать предстоящий матч. Тем более железнодорожники после разгромного поражения от "Крыльев". Два месяца назад мы бы говорили, что "Зениту" будет трудно с "Локомотивом", но сейчас это однозначный фаворит. Я не пойму, если питерцы не одержат победу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 5-го апреля в 17:30 мск.

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