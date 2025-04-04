Энрике: Дембеле играет великолепно, его прогресс просто поразителен

Главный тренероценил игрув этом сезоне.

«Мы так много осуждали Дембеле. В прошлом году я говорил о том, каким замечательным он был для меня, и это без той статистики, которая есть у него сейчас. Любой болельщик готов заплатить за билет, чтобы увидеть его игру. Он может пробить с обеих ног, а ещё есть его глупости… Он играет великолепно, и для футболиста, который и так был силён, его прогресс просто поразителен», — цитирует Энрике пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем сезоне чемпионата Франции на счету Дембеле 25 матчей, в которых смог забить 21 мяч и сделал пять результативных передач.