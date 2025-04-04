Лапорта: Нас не удивляют попытки дестабилизировать «Барселону»

Президент «Барселоны»высказался о ситуации с регистрацией игроков

«Конечно, мы были обеспокоены, когда новость о сокращении лимита расходов на состав появилась перед матчем с "Атлетико". Мы знаем, как все работает, и эти попытки дестабилизировать команду нас не удивляют.

К счастью, игроки оставались сильными и понимали, что причин для беспокойства нет, поскольку регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора была проведена правильно, и мы выполнили все требования федерации и Ла Лиги», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» лидирует в таблице Примеры. Клуб набрал 66 очков по итогам 29 матчей.