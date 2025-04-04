Гвардиола — об уходе Де Брейне из «Ман Сити»: Печальный день

Главный тренерпрокомментировал заявлениеоб уходе из команды по окончании сезона.

«Печальный день. Но и счастливый день из-за того, что я лично получил удовольствие от общения с Кевином. Он подарил всем нам свое смирение и большое влияние на общий успех в последнее 10-летие. Без него это было бы невозможно представить.

Когда уходили Винсент Компани, Серхио Агуэро или Давид Сильва — это тоже были печальные дни. У нас ещё будет 10 — надеюсь, 11 матчей —, которыми мы можем насладиться вместе с нашими болельщиками. В них Кевин получит любовь и признание, которых заслуживает.

Всегда нужно быть осторожным в оценках игроков за пару последних 10-летий. Но, согласитесь, нет никаких сомнений в том, что Де Брейне — один из величайших. Его стабильность, за исключением последнего года, когда начались травмы, поражает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Де Брейне перебрался в «Манчестер Сити» в 2015 году. Он провел 413 матчей, в которых забил 106 мячей и сделал 174 ассиста, выиграв с командой 16 трофеев.