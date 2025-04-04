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    Гвардиола — об уходе Де Брейне из «Ман Сити»: Печальный день

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление Кевина Де Брейне об уходе из команды по окончании сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Печальный день. Но и счастливый день из-за того, что я лично получил удовольствие от общения с Кевином. Он подарил всем нам свое смирение и большое влияние на общий успех в последнее 10-летие. Без него это было бы невозможно представить.

    Когда уходили Винсент Компани, Серхио Агуэро или Давид Сильва — это тоже были печальные дни. У нас ещё будет 10 — надеюсь, 11 матчей —, которыми мы можем насладиться вместе с нашими болельщиками. В них Кевин получит любовь и признание, которых заслуживает.

    Всегда нужно быть осторожным в оценках игроков за пару последних 10-летий. Но, согласитесь, нет никаких сомнений в том, что Де Брейне — один из величайших. Его стабильность, за исключением последнего года, когда начались травмы, поражает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Де Брейне перебрался в «Манчестер Сити» в 2015 году. Он провел 413 матчей, в которых забил 106 мячей и сделал 174 ассиста, выиграв с командой 16 трофеев.

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