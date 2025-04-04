Гути: Ямаль на световые годы впереди того, что делал я

Бывший полузащитникдал комментарий по поводу игры вингера

«Он на световые годы впереди того, что делал я. Лучший ли он? А что значит быть лучшим? Быть лучшим означает быть лучшим в каждом матче, и он не лучший в каждом матче.

У него все так же, как у Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора. У него огромный талант, и мы часто говорим о том, что он не забивает, но он может решать исход матчей своими пасами. Это игрок, который может решить игру одним пасом.

Я не видел, чтобы Месси делал это в этом возрасте. Ямаль — звезда Ла Лиги, но он все еще молодой игрок. В настоящее время он является эталоном для "Барселоны", — цитирует Гути Mundo Deportivo.