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    Гути: Ямаль на световые годы впереди того, что делал я

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    Бывший полузащитник «Реала» Гути дал комментарий по поводу игры вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Он на световые годы впереди того, что делал я. Лучший ли он? А что значит быть лучшим? Быть лучшим означает быть лучшим в каждом матче, и он не лучший в каждом матче.

    У него все так же, как у Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора. У него огромный талант, и мы часто говорим о том, что он не забивает, но он может решать исход матчей своими пасами. Это игрок, который может решить игру одним пасом.

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    • Я не видел, чтобы Месси делал это в этом возрасте. Ямаль — звезда Ла Лиги, но он все еще молодой игрок. В настоящее время он является эталоном для "Барселоны", — цитирует Гути Mundo Deportivo.

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