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    Джеррард: В какой-то момент я вернусь

    Футбол Футбол Англии
    Экс-наставник «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отметил, что он не спешит возвращаться к работе тренером.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    «Не хочу, нет. Я рад, что просыпаюсь свободным, занимаюсь своими делами и вообще не знаю, что такое стресс. В какой-то момент я вернусь, но в ближайшие полтора года или чуть больше — нет.

    Мне нравится эта свобода. Я могу сыграть в гольф, сходить в бар и выпить пару пива, делать обычные вещи, которые нельзя делать, когда тренируешь», — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

    Джеррард покинул «Аль-Иттифак» в 2025 году. Ранее Стивен возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс».

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