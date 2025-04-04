Джеррард: В какой-то момент я вернусь

Экс-наставник «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака»отметил, что он не спешит возвращаться к работе тренером.

«Не хочу, нет. Я рад, что просыпаюсь свободным, занимаюсь своими делами и вообще не знаю, что такое стресс. В какой-то момент я вернусь, но в ближайшие полтора года или чуть больше — нет.

Мне нравится эта свобода. Я могу сыграть в гольф, сходить в бар и выпить пару пива, делать обычные вещи, которые нельзя делать, когда тренируешь», — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

Джеррард покинул «Аль-Иттифак» в 2025 году. Ранее Стивен возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс».