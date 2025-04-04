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    Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

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    Бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне в социальных сетях объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Дорогой Манчестер, увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему это идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока "Манчестер Сити". Каждая история когда-нибудь заканчивается, но эта глава определенно лучшая. Давайте насладимся этими последними мгновениями вместе!» — написал Де Брейне.

    Календарь и таблица АПЛ

    Де Брейне перебрался в «Манчестер Сити» в 2015 году. Он провел 413 матчей, в которых забил 106 мячей и сделал 174 ассиста, выиграв с командой 16 трофеев.

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