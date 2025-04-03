Агент Жемалетдинова: В ближайшее время переговорим с ЦСКА по поводу дальнейшего сотрудничества

Агент полузащитникавысказался о будущем своего клиента в московской команде.

«В данной ситуации всё будет зависеть от Рифата и от того, в какой форме он будет находиться, потому что тренер прекрасно знает его, и, если Рифат будет в своих лучших кондициях, он обязательно будет получать игровое время.

Скорее всего, в ближайшее время переговорим с руководством армейского клуба по поводу дальнейшего сотрудничества. Думаю, в течение месяца мы точно увидимся, потому что сезон уже на финишной прямой и нужно определяться», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В составе ЦСКА Жемалетдинов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.