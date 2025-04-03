ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл
  • 19:21
    • «Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии плей-офф
    Все новости спорта

    Агент Жемалетдинова: В ближайшее время переговорим с ЦСКА по поводу дальнейшего сотрудничества

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинов Владимир Кузьмичёв высказался о будущем своего клиента в московской команде.

    Рифат Жемалетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рифат Жемалетдинов

    «В данной ситуации всё будет зависеть от Рифата и от того, в какой форме он будет находиться, потому что тренер прекрасно знает его, и, если Рифат будет в своих лучших кондициях, он обязательно будет получать игровое время.

    Скорее всего, в ближайшее время переговорим с руководством армейского клуба по поводу дальнейшего сотрудничества. Думаю, в течение месяца мы точно увидимся, потому что сезон уже на финишной прямой и нужно определяться», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

    В составе ЦСКА Жемалетдинов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» придется непросто в этом матче
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Минчане дадут бой ЦСКА?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Северсталь» создаст проблемы «красно-белым»
  • «Спартак» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры