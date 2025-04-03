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    Тер Штеген: Очень хочу играть, сейчас чувствую себя лучше

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген высказался о том, что он вернулся к тренировкам.

    Марк-Андре Тер Штеген
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    Марк-Андре Тер Штеген

    В сентябре вратарь получил серьезную травму колена в матче с «Вильярреалом» (5:1), после чего перенес операцию.

    «Первое, что я почувствовал, было натяжение бедра. Боль пронзила все мое тело. Посмотрев вниз, я сразу понял, что это не просто проблема с бедром. Мое колено было в совершенно ином положении, чем должно быть, и было ясно, что его нельзя вернуть на место просто так.

    Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и полон энергии. У меня отличная команда, я могу выдержать любое давление и очень хочу играть, но пока без какой-либо конкретной даты. Если я смогу хорошо справиться с напряжением и всеми аспектами тренировок с командой, я подскажу тренеру, чтобы он знал, что я готов», — цитирует Bild тер Штегена.

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