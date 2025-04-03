Тер Штеген: Очень хочу играть, сейчас чувствую себя лучше

Вратарь «Барселоны»высказался о том, что он вернулся к тренировкам.

В сентябре вратарь получил серьезную травму колена в матче с «Вильярреалом» (5:1), после чего перенес операцию.

«Первое, что я почувствовал, было натяжение бедра. Боль пронзила все мое тело. Посмотрев вниз, я сразу понял, что это не просто проблема с бедром. Мое колено было в совершенно ином положении, чем должно быть, и было ясно, что его нельзя вернуть на место просто так.

Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и полон энергии. У меня отличная команда, я могу выдержать любое давление и очень хочу играть, но пока без какой-либо конкретной даты. Если я смогу хорошо справиться с напряжением и всеми аспектами тренировок с командой, я подскажу тренеру, чтобы он знал, что я готов», — цитирует Bild тер Штегена.