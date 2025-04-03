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    Семак надеется скорейшее восстановление Глушенкова и Нино

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак отметил, что футболисты Нино и Максим Глушенков готовятся к матчу 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча пройдет в субботу, 5 апреля.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Максим и Нино сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьёзные — пришлось заменить одного и другого в ходе матча, это уже говорит о серьёзности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени.

    Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ. У команды 46 очков. Питерский клуб является действующим чемпионом России.

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