Семак надеется скорейшее восстановление Глушенкова и Нино

Наставник «Зенита»отметил, что футболистыготовятся к матчу 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча пройдет в субботу, 5 апреля.

«Максим и Нино сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьёзные — пришлось заменить одного и другого в ходе матча, это уже говорит о серьёзности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени.

Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ. У команды 46 очков. Питерский клуб является действующим чемпионом России.