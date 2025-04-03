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    Ольмо и Виктор смогут играть за «Барселону» до конца сезона

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    Футболисты «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор продолжат быть зарегистрированными в Примере до конца нынешнего сезона.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Согласно этому решению, лицензии обоих игроков остаются в силе. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) также признала, что "не существует решения федерации, позволяющего аннулировать лицензии", наличие которого является необходимым условием для аннулирования лицензий», — сказано в заявлении Высшего совета по спорту.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ранее была информация, что регистрация Ольмо и Виктора может быть прервана по причине проблем каталонского клуба с финансовым фэйр-плей.

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