Ольмо и Виктор смогут играть за «Барселону» до конца сезона

Футболистыпродолжат быть зарегистрированными в Примере до конца нынешнего сезона.

«Согласно этому решению, лицензии обоих игроков остаются в силе. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) также признала, что "не существует решения федерации, позволяющего аннулировать лицензии", наличие которого является необходимым условием для аннулирования лицензий», — сказано в заявлении Высшего совета по спорту.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ранее была информация, что регистрация Ольмо и Виктора может быть прервана по причине проблем каталонского клуба с финансовым фэйр-плей.