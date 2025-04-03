Лепехин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Зенит»

Бывший защитниквысказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ междуи «сине-бело-голубыми».

«Я уже говорил, что последние шесть лет "Зенит" в любом случае остаётся фаворитом, даже если не выигрывает матчи.

Не думаю, что разгром от "Крыльев Советов" как-то будет связан с предстоящей игрой. Наоборот, "Локомотиву" это поражение придаст дополнительный импульс на встречу с "Зенитом". Поэтому не думаю, что питерцев будет ждать лёгкая игра. Дело движется к концу чемпионата, поэтому предстоящие матчи очень важны в плане сохранения очков», — сказал Лепехин Чемпионату.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 5-го апреля в 17:30 мск.