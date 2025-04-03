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    Лапорта: В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил работу главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «В "Барсе" нам приходится бороться со всем и всеми. Такова жизнь. У нас есть тренер (смотрит на Флика), который уже начинает страдать из-за этого.

    Тренер, большое спасибо, что вы здесь. Ваше понимание клуба и уважение к нему — это большая радость для нас. Вы делаете отличную работу, Ханси», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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