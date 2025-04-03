Лапорта: В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми

Президентоценил работу главного тренера команды

«В "Барсе" нам приходится бороться со всем и всеми. Такова жизнь. У нас есть тренер (смотрит на Флика), который уже начинает страдать из-за этого.

Тренер, большое спасибо, что вы здесь. Ваше понимание клуба и уважение к нему — это большая радость для нас. Вы делаете отличную работу, Ханси», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После 29-и туров в испанской Примере «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 66-ю очками в активе, опережая «Реал» на 3 балла.