Гвардиола: Грилиш заслужил этот гол

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Джек не только забил важный гол, но и создавал другие моменты. Ему комфортно в центральной зоне — там он получает ту свободу, которая раскрывает его лучшие качества. Я искренне рад за него: когда игрок проводит не так много минут, это всегда испытание, но он ответил идеально.
Уже в прошлом матче Кубка Англии он показал уровень, сопоставимый с сегодняшним. Это доказывает, что он готов помогать команде в решающий момент сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» с 51 очком идет 4-м в таблице АПЛ.