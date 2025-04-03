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    Гвардиола: Грилиш заслужил этот гол

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру Джека Грилиша. Ранее футболист своим голом помог «горожанам» одолеть «Лестер» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Джек не только забил важный гол, но и создавал другие моменты. Ему комфортно в центральной зоне — там он получает ту свободу, которая раскрывает его лучшие качества. Я искренне рад за него: когда игрок проводит не так много минут, это всегда испытание, но он ответил идеально.

    Уже в прошлом матче Кубка Англии он показал уровень, сопоставимый с сегодняшним. Это доказывает, что он готов помогать команде в решающий момент сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    «Манчестер Сити» с 51 очком идет 4-м в таблице АПЛ.

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