Фоден: Нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения

Полузащитниквысказался о проблемах своей команды в нынешнем сезоне.

«Я бы объяснил (проблемы в этом сезоне) рядом причин. Очевидно, у нас было много травм, всё, чего мы добились в прошлом, было очень тяжёлым испытанием для организма. Нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения.

Мало что нужно менять. Просто верить в тренера, поддерживать игроков в форме, что важно, потому что у нас было много травм, командный дух, мотивация, чтобы попытаться пойти и сделать это снова, и создать прекрасную обстановку — я считаю, что это всё, что нам нужно сделать, и мы сможем вернуться», — приводит слова Фодена Goal.

«Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в таблице после 30-и туров.