1-й таймЧелси — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 21:55
    • Минское «Динамо» разгромило ЦСКА, забросив семь безответных шайб
  • 21:49
    • «Спартак» уверенно обыграл «Северсталь» и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Фоден: Нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о проблемах своей команды в нынешнем сезоне.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я бы объяснил (проблемы в этом сезоне) рядом причин. Очевидно, у нас было много травм, всё, чего мы добились в прошлом, было очень тяжёлым испытанием для организма. Нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения.

    Мало что нужно менять. Просто верить в тренера, поддерживать игроков в форме, что важно, потому что у нас было много травм, командный дух, мотивация, чтобы попытаться пойти и сделать это снова, и создать прекрасную обстановку — я считаю, что это всё, что нам нужно сделать, и мы сможем вернуться», — приводит слова Фодена Goal.

  • «Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби
  • Гвардиола не выпадает из гонки за Лигу чемпионов
  • Сегодня

    • «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в таблице после 30-и туров.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» придется непросто в этом матче
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • В матче проблемных команд не стоит ждать много голов
  • «Пари НН» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Салават Юлаев» восстановит преимущество в серии?
  • «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мисолич — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Баэс — Комесана
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры